Verstappen: We moeten harder blijven werken dan de rest

Ondanks de vele problemen met de auto blijft Verstappen positief. ,,We moeten het beste van de huidige situatie proberen te maken. We zijn constant aan het verbeteren, dat is altijd goed'', zegt Verstappen op zijn website . Hij ziet ook dat de verbeteringen aan de auto lonen ,,Het heeft ons zeker dichterbij gebracht, maar we moeten harder blijven werken dan de rest, aangezien zij ook constant updates brengen.'' Zijn team Red Bull Racing werd voor het seizoen beschouwd als dé uitdager van het grote Mercedes. Red Bull moet momenteel echter tevreden zijn met de status van derde team, na Mercedes en het fors verbeterde Ferrari. De technische problemen spelen Verstappen te vaak parten: zo moest hij al drie keer opgeven, waarvan tweemaal door motorproblemen. In de GP van China moest de jonge Limburger door problemen aan de wagen starten vanaf de negentiende plaats. Na een waanzinnige inhaalrace finishte hij uiteindelijk op plaats drie. Net zoals in Spanje vorig jaar stond de hele wereld versteld.

,,China was absoluut het hoogtepunt. Om op het podium te finishen nadat we achteraan moesten starten vanwege het probleem in de kwalificatie, was erg goed. Het was geweldig."

,,Tot dusver is het misschien niet volgens plan gegaan of tenminste niet helemaal hoe we wilden dat het zou gaan", bekent Verstappen, al had de jonge coureur zich ook geen specifiek doel gesteld. ,,Omdat je niet weet hoe goed de auto zal zijn. Zodra je begint met testen en je de eerste races heb gereden, weet je min of meer waar je staat.''