Verstappen weet het zeker: 'Podium was mogelijk’

Max Verstappen weet het zeker. Was hij gevrijwaard van pech gebleven dan had de GP Bahrein voor hem wederom op een prachtrace uit kunnen lopen. ,,Vettel en Hamilton hadden we niet verslagen, maar verder hadden we een goede kans gemaakt.”

Door Arjan Schouten

Geen vrolijk Pasen voor Max Verstappen. ,,Maar daar heb ik sowieso niks mee”, verzucht de Limburger, dik anderhalf uur nadat hij uit is gevallen in de GP van Bahrein vanwege een remprobleem. ,,Ik had een goede start, een goede eerste bocht, goede pitstop ook. Maar toen werd de remklauw linksachter te warm en was alle druk weg. Ik trapte nog op m’n rempedaal, maar daar was helemaal geen pedaal meer. Enorm teleurstellend natuurlijk, dat zoiets gebeurd. Zeker in zo’n goede positie waar je gewoon voor het podium had kunnen gaan.”

Want een derde plaats was mogelijk volgens Verstappen, als hij geen pech tegen was gekomen op het circuit van Sakhir, in de Bahreinse woestijn. ,,Dat spreekt wel voor zich, toch? Qua snelheid zaten we er gewoon heel goed bij en Bottas (de Mercedes-coureur die achter Sebastian Vettel en Lewis Hamilton derde werd) niet. Die hield eigenlijk het hele treintje alleen maar op. Dus hadden we gewoon een goede kans gemaakt. Niet om Vettel en Hamilton te verslaan, maar de anderen wel.”