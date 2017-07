Verstappen zet vijfde tijd neer in Oostenrijk, Vettel snelste

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes), in de eerste twee trainingen vrijdag nog de snelste, werd tweede (1.05,361) en zijn teamgenoot Valtteri Bottas derde (1.05,515). Kimi Raikkonen van Ferrari had de vierde tijd: 1.05,611.

Vrijdag noteerde de negentienjarige Limburger in zijn Red Bull bij de eerste twee vrije trainingen nog de tweede (1.06,165) en vierde tijd (1.05,832). Verstappen begon uitstekend op de 'ultrasofte' banden. In zijn RB13 noteerde hij al snel de eerste tijd (1.06,015). Die bleef lang staan, maar Vettel ging er met een supersnelle rondetijd overheen. Niemand reed ooit sneller op het circuit in Spielberg dan de Duitser. Even later zag Verstappen veel van zijn concurrenten een snellere tijd neerzetten. In zijn laatste ronde klokte de Nederlander alsnog een snellere tijd en schoof hij op naar een vijfde plek.



Voor Hamilton en Mercedes was het even schrikken toen de Brit tien minuten voor het einde van de training problemen met zijn remmen kreeg en de pits moest opzoeken. Daarvoor had Hamilton zijn snelste ronde al gereden. De nummer twee in de WK-stand moet op de startgrid zondag sowieso vijf plaatsen naar achteren, omdat er een nieuwe versnellingsbak in zijn Mercedes is gezet.



Vanmiddag om 14:00 uur volgt de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk.