Vettel noemt zevende plek geen ramp: 'We zijn verrast door bandenprobleem'

De samenvatting van de GP van Groot-Brit­tan­nië: Verstappen vecht en chaos op het einde

16:28 Max Verstappen knokte in Engeland voor wat hij waard was, maar zijn Red Bull was te langzaam om de Ferrari's en Mercedessen te volgen. Het leverde een mooi gevecht op in de beginfase en aan het einde werd hij toch nog vierde vanwege twee klappen bij Ferrari.