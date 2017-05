Vettel opgelucht met tweede plaats in kwalificatie na waterlek

De pole-position ging net aan zijn neus voorbij, maar meer dan ooit kon Sebastian Vettel leven met de tweede plaats in de kwalificatie van de GP van Spanje, achter Lewis Hamilton. Vanwege motorproblemen had de kwalificatie veel slechter voor hem af kunnen lopen.

Door Arjan Schouten

‘s Morgens was bij Ferrari nog besloten om in allerijl de motor van Sebastian Vettel te vervangen, vanwege een waterlek. Pas vijf minuten voor het begin van de kwalificatie waren ze klaar in de garage van de Italianen.

,,Het team heeft geweldige werk geleverd, met het wisselen van motor", aldus een opgeluchte Vettel, die dit seizoen al twee keer won. ,,Dat wisselen kost je normaal toch wel een uurtje of drie. Geen idee hoe, maar ze hebben het binnen twee uur voor elkaar gekregen. Het was wel tof om te zien in de garage. Aan de ene kant stonden hooguit twee constructeurs, de andere kant stond stampvol. Maar we hebben het gered."

Zelfs pole-position was nog mogelijk geweest. ,,M’n laatste ronde was niet optimaal, maar vanwege de omstandigheden ben ik heel blij met mijn plaats op de eerste startrij", besloot Vettel, die in het spoor bleef van de Mercedes van Lewis Hamilton.