Vettel wint Grand Prix van Hongarije, Verstappen opnieuw vijfde

Door Rik Spekenbrink



Er was hoop, er was optimisme. Red Bull had de zaken in Hongarije eindelijk beter op orde. De upgrade had effect, het gat met Ferrari en Mercedes was fors verkleind. Het woord 'podium' viel in alle voorbeschouwingen volop, want de Hungaroring ligt het team goed.



Maar toen kwam bocht 2 van rondje 1 en reed de ene coureur de andere uit de race. Max Verstappen remde te laat, blokkeerde en tikte Daniel Ricciardo van de baan. De Australiër kwam nog wel terug op het asfalt, maar zijn wagen was niet meer in toom te houden: einde verhaal. ,,Was dit wie ik denk dat het was?", riep Ricciardo over de boordradio, voordat er een woord moest worden weggepiept. ,,Hij is een slechte verliezer." Om daar later voor de camera van Ziggo aan toe te voegen dat hij excuses verwacht. ,,Dit was amateuristisch, op zijn zachtst gezegd. Hij vindt het blijkbaar niet leuk wanneer een teamgenoot voor hem zit. Maar als hij zich verontschuldigt, is het klaar."



Verstappen kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van 10 seconden voor het incident. Hij kende eigenlijk een goede start, had Lewis Hamilton al te pakken, maar moest voor de eerste bocht hard in de remmen om een botsing met Ferrari's Kimi Räikönnen te voorkomen. Hij verloor snelheid, zag Ricciardo buitenom passeren en wilde zijn ploeggenoot in de volgende bocht per se voorblijven. Dat lukte, maar kostte zijn team Red Bull wel een nieuwe uitvalbeurt.



Verstappen negen rondes aan kop



Verstappen wachtte bijzonder lang met zijn pitstop. Daardoor lag hij vanaf rondje 34 aan kop van de race. Negen omlopen later kwam Verstappen binnen, loste zijn tijdstraf in en viel terug naar de vijfde plek. Maar op verse banden kwam hij per ronde wel dichter bij de eerste vier.

In de kop van de race hadden de leidende Ferrari's het ondertussen zwaar. Sebastian Vettel klaagde over problemen aan zijn stuur, Kimi Räikkönen over het feit dat hij naar zijn smaak te vroeg naar binnen werd geroepen. Bij Mercedes liet Valtteri Bottas op plek 3 Lewis Hamilton passeren om te kijken of de Brit de druk op de Ferrari's wel kon opvoeren.

Met nog tien ronden te gaan lagen de eerste drie auto's binnen drie seconden, terwijl Verstappen steeds dichter bij Bottas kwam. Op vier ronden van de finish was het gat 1 seconde, maar Verstappen pushte zo hard dat hij opnieuw een klein foutje maakt en net niet meer in de gelegenheid kwam om de Fin in te halen. Hij werd voor de vierde keer dit seizoen vijfde.



Uiteindelijk lukte het in de slotfase niemand meer om in te halen, behalve Bottas, die volgens afspraak Hamilton weer mocht passeren toen die er niet in was geslaagd de Ferrari's in te halen. Vettel won zijn vierde race van het seizoen en vergrootte daarmee zijn voorsprong op Hamilton van 1 naar 14 punten. Het Formule 1-seizoen krijgt nu een korte zomerstop en gaat op 27 augustus weer verder met de Grand Prix van België.



De laatste keer dat Ferrari eerste en tweede werd op de Hungaroring was in 2004, toen Michael Schumacher en Rubens Barrichello dat deden.