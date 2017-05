Wolff: Overwinning Vettel geen truc van Ferrari

Vettel kwam voor Räikkönen te liggen nadat hij vijf ronden langer wachtte met een pitstop voor de enige bandenwissel van de race. Al snel werd duidelijk dat de supersofts van leider Räikkönen een nadeel opleverden ten opzichte van de gebruikte ultrasofts van Vettel, zodat de Duitser zijn ploeggenoot voorbij kon.



Vettel zelf ontkende dat zijn latere pitstop een voorbedachte strategie van Ferrari was, om de titelkansen van de Duitser te vergroten. Voor concurrent Lewis Hamilton was het echter zo klaar als een klontje: Vettel is bij Ferrari de eerste man om wereldkampioen te worden.



Toto Wolff meende dat het géén bewuste keuze van Ferrari was om een van de twee bolides op supersofts te zetten. ,,Die bleken niet snel genoeg en Sebastian perste er nog een paar geweldige ronden in zijn gebruikte ultrasofts uit die hem een voorsprong gaven op Kimi,'' zei Wolff op de site van motorsport.com. ,,Uiteindelijk is dit wel het beste resultaat voor het team en voor het constructeurskampioenschap, maar ik geloof niet dat het opzet was.''