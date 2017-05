Achilles'29 in problemen door Braziliaanse miljoenenlening

Het bestuur van Achilles stelt dat er helemaal geen liquiditeitsprobleem is.

Brazilië

De club zou een lening van 5 miljoen euro bij een Braziliaanse bank hebben afgesloten. 1,5 miljoen daarvan zou voor 1 april binnen zijn. Toen die eerste deadline niet gehaald werd, stelde de KNVB een tweede deadline: 19 april. Ook die werd niet gehaald.

Bestuurslid Elrie Bakker-Derks geeft aan dat de club daarom op 12 april uitstel heeft gevraagd bij de KNVB voor die tweede deadline. De voetbalbond weigerde dat, waarop Achilles op 20 april drie strafpunten kreeg.

Afspraken

Om wat voor een Braziliaanse bank het gaat, wil Bakker-Derks niet prijsgeven. ,,Ik wil er verder niets over zeggen, daar hebben we afspraken over gemaakt”, zegt het bestuurslid. ,,Het is een lening bij een reguliere financiële instelling. In Nederland krijgen bedrijven al heel moeilijk een financiering, maar voetbalclubs al helemaal niet.”

Categorie 1

Ondanks eerdere berichten dat Achilles niet is meegenomen in de financiële categorie-indeling van de KNVB, blijkt dat de club in categorie 1 zit. Daarom moest het bestuur een plan van aanpak indienen bij de voetbalbond. Daarin is afgesproken dat de club voor 1 april over 1,5 miljoen euro moest beschikken.