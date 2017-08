Agenten werken 79-jarige tegen de grond na onenigheid over brandje op erf

,,Eentje sprong in mijn nek. Toen ik op de grond lag, zaten ze boven op me. De agenten namen me in de nekklem. Het deed vreselijk zeer. Ik bloedde – mede door de bloedverdunners – als een rund aan mijn hand. Ik word sindsdien iedere nacht wakker van de pijn in de rug. De dokter heeft op verschillende plekken kneuzingen geconstateerd. Dat had toch wel anders gekund?’’



Nu is Thé zelf niet geheel zonder zonde. Wat was er aan de hand? Hij was vrijdagmiddag oud hout aan het opstoken in een grote houtkachel die aan het eind van het erf van het veebedrijf staat. De kachel was, aldus Thé, net uitgeleend geweest voor een buurtfeestje.



,,De kachel is teruggezet, maar dichter bij een stapeltje houten palen dan voorheen. Door de hitte zijn die palen gaan smeulen en het schuurtje waartegen ze lagen ook.’’ Vooral de bitumen dakbedekking zorgde voor flink wat rook.



Thé was op dat moment weer binnen en werd gewaarschuwd door buren: 'Het rookt bij jullie achter'. Thé ging het vuur zelf blussen en het was bijna uit, zo zegt hij, toen de politie op het erf verscheen.