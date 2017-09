Arnhem sluit massagesalon vanwege 'happy ending'

23-jarige Syriër verdronken bij Eiland van Maurik

30 augustus MAURIK - De man die dinsdagavond is verdronken bij het Eiland van Maurik is een 23-jarige man uit Syrië. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Of het een asielzoeker of een statushouder betreft, kan de politie niet zeggen.