Bijna 200 kippenbedrijven op slot om bloedluismiddel

VIDEO: Beschuit met muisjes in de Ooijpolder, voor het eerst in 50 jaar een ottertje geboren

25 juli OOIJ - In de Ooijpolder is een jonge otter op camerabeelden vastgelegd. Volgens Stichting ARK, die zich inzet voor de otterpopulatie, is dat heel bijzonder. Het zou zelfs om het eerste jong in 50 jaar gaan dat in de Ooijpolder geboren wordt.