Clemens Cornielje heeft hersentumor: 'hopen op tweede wonder'

Zijn artsen buigen zich nu over de vraag of, en zo ja, welke behandelmogelijkheid er is. De prognose is echter heel slecht, zo heeft hij aan de Staten laten weten.

Tweede wonder

Cornielje probeert zo veel mogelijk aan het werk te blijven. Dat gaat op dit moment prima, zegt hij zelf. Hij hoopt op een tweede wonder. Cornielje leeft al jaren met kanker en had eerder baat bij een nieuw medicijn.

Lees hieronder een interview van Cornielje met deze krant terug van 13 januari 2017. Cornielje liet destijds weten graag nog zes jaar door te willen gaan ondanks zijn ziekte.

Cornielje wil door als commissaris, ziek maar fit

Clemens Cornielje wil doorgaan als commissaris van de Koning in Gelderland. Cornielje is sinds 2005 commissaris en is in voor een derde periode.

Dat is opmerkelijk omdat Cornielje al sinds 2010 ongeneeslijk ziek is. Zijn ziekte, kanker, is onder controle en Cornielje zegt zich gezond genoeg te voelen om nog eens zes jaar door te gaan. Hij heeft minister van Binnenlandse Zaken Plasterk laten weten dat hij in is voor een nieuwe periode, die tot 2023 zal duren. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de herbenoeming.

Waarom wilt u doorgaan?

,,Ik heb de meest interessant bestuurlijke functie van Nederland: commissaris van de Koning in Gelderland. Ik doe dit met enorm veel plezier. De bestuurlijke verhoudingen zijn goed, de provincie doet ertoe in Gelderland. En ik voel me goed. In 2010 is longkanker bij mij vastgesteld, in 2012 heeft het er heel slecht uitgezien, maar als door een wonder ben ik gered. Ik sta nog altijd onder controle en ik kan alles doen wat ik wil.’’

Voelt u zich goed genoeg voor een nieuwe periode van zes jaar?

,,Ik ben ongeneeslijk ziek. Ik word niet meer beter. Een experimenteel medicijn heeft mij gered, een nieuwe dna-technologie. Niemand weet hoe dit verder zal gaan. Ik heb voldoende energie. Ik heb uitzaaiingen maar die zijn klein. Klein geworden door de medicijnen. Ik word dit jaar 59 jaar. Ik geniet van iedere dag. De ene dag houd ik me bezig met de investeringsagenda voor Arnhem en Nijmegen en de volgende dag open ik een woonzorgcomplex in Epe.’’

U wekt de indruk dat u sinds uw ziekte een vrijer mens bent geworden.

Dat is heel goed mogelijk. Ik had al afscheid genomen van vrienden en familie. Als door een wonder ben ik gered. Eerst durfde ik niet verder te kijken dan een week, een maand, een kwartaal. En nu durf ik vooruit te kijken, een jaar vooruit te kijken. De heropening van het provinciehuis, daar wil ik bij zijn. Ik ben nu vier jaar verder en ik ben vrijmoediger geworden.’’

U spreekt zich nu duidelijker over kwesties uit dan voor uw ziekte, lijkt het.

,,Daar heb je gelijk in, maar dat kan ook komen doordat ik deze functie nu langer bekleed. Ik heb me er over uitgesproken dat de overheid weerbaar moet zijn. Maar dat is geen onderwerp dat van de ene dag op de andere op mijn pad kwam. Ik was daar al mee bezig.’’

Provinciale Staten moeten ook voor uw herbenoeming zijn. U heeft vast al afgetast of dat goed zit.

,,Ik kan daar wel om heen draaien, maar dat klopt. Ik heb goede functioneringsgesprekken gehad. Ik heb het ook besproken met de burgemeesters, want ik ben zeer betrokken bij hun wel en wee. Als straks Thomas Steenkamp in West Maas en Waal en Albert van den Bosch weg zijn, ben ik de langstzittende bestuurder. O nee, Petra van Wingerden in Rheden zit er langer.’’

Ja, voor die functie was uzelf indertijd ook in de race.

,,Ik ben heel blij dat zij dat toen geworden is.’’

Wat ziet u als uw belangrijkste opgaaf in uw derde periode?

,,Zorgen voor een goed bestuur in Gelderland. De samenleving verandert. We moeten daar goed naar luisteren en kijken of er dingen anders moeten. We moeten ook leiderschap tonen. Ik ben niet van de roept-u-maar-democratie. Minder belasting en meer uitgeven gaat niet, bijvoorbeeld.’’

Uw ambitie was ook: meer vrouwelijke burgemeesters. Gaat u die nog realiseren?