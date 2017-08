Corsovriendjes voor twee tientjes moet Fruitcorso Tiel redden

Het idee voor de actie komt uit de koker van de Tielse burgemeester Hans Beenakker. Het is bedoeld om de organisatie van het corso wat lucht te geven, de organisatie zit al jaren financieel in zwaar weer.

'Toekomst op het spel'

De slogan werd al in april bij de aftrap van het corsoseizoen gelanceerd. Het kostte nog enige voorbereiding, onder meer om de techniek om te doneren op de website in orde te maken. Daarbij denkt de organisatie met een campagne rond het evenement de meeste vrinden te kunnen maken. ,,We gaan een paar weken van te voren nog uitgebreid flyeren bij supermarkten en dergelijke’’, zegt woordvoerder van 4-Stromenland Fred Eggink. ,,Het is een belangrijke actie. We staan met het corso op een kruispunt, de toekomst staat op het spel.’’

De donatie is eenmalig en vrijblijvend. Het corso heeft al zo'n tien jaar een vaste 'club van honderd' van mensen die jaarlijks bijdragen. Er zijn sponsoren en de gemeente Tiel en Regio Rivierenland geven subsidie. Daarnaast worden tribunekaarten verkocht à 17,50 euro.

'Bodem in zicht'

De organisatie van het evenement kost jaarlijks tussen de 3 en 4 ton. Ruim een ton is zogenoemd startgeld dat de verenigingen nodig hebben om mee te doen. Daarbij gaat er steeds meer geld naar alle mensen en materialen die nodig zijn om het parcours in te richten en te zorgen voor zaken als veiligheid, verkeer en parkeren. De baten kunnen de stijgende kosten niet dekken, stelt 4-Stromenland. De organisatie waarschuwt al een paar jaar dat de bodem van de kas in zicht is.