In Waal verdronken jongen (13) vermoedelijk gevonden

De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of dat van de jongen is die rond 14.45 uur kopje onder ging , maar spreekt wel dat vermoeden uit. Vrienden van de jongen hadden 's middags alarm geslagen toen de jongen niet meer boven kwam. Er werd direct een massale zoekactie op touw gezet, waar 50 mensen van onder meer brandweer en politie aan meededen.

Derde slachtoffer

Het is al het derde slachtoffer dat deze week verdrinkt in de Waal. Eerder verdronken personen die in de rivier waren gaan zwemmen bij Oosterhout en Andelst. De 39-jarige man uit die laatste plaats is woensdagavond gevonden in de Waal bij Wamel.

Of de man die dinsdag werd aangetroffen bij de Sluis St. Andries in Rossum de in Oosterhout vermist geraakte zwemmer is, wordt nog onderzocht. Dit was een 51-jarige man uit Polen. Om uitsluitsel te geven is eerst DNA-onderzoek nodig. Dit wordt bemoeilijkt doordat de man niet uit Nederland komt.