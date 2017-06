Interesse uit de hele wereld voor inventaris slachthuis Hilckmann

'De Waal heeft een therapeutische waarde'

2 juni TIEL - Hans Heerdt is een gelukkig mens, besefte hij toen hij na een negendaagse wandeltocht langs het water vanuit Millingen aan de Rijn euforisch het Vrijheidsduin in Ouddorp bereikte: ,,Mijn heupen zijn aangetast door artrose, maar ik had het gevoel dat ik zo door kon lopen tot Engeland. Zo helend was de wandeling.’’