'Je gaat ook niet wandelen op de A2, waarom dan wel zwemmen in de Waal?'

Onderuit

Zwemmen, levensgevaarlijk

Ongelooflijk

,,Hoe blijft men zo volharden in het onbesef dat het zo ongelooflijk gevaarlijk is’’, vraagt De Bont zich af. ,,Als ik zeg dat het me leuk lijkt om gezellig even op de A2 te gaan wandelen, dan verklaar je me voor gek. Maar maar weinig mensen realiseren zich hoe ongelooflijk gevaarlijk het is om alleen al pootje te baden in de Waal.’’



De risico's van zwemmen op de Waal werden vorige week eens te meer duidelijk. Eerst verdronk een 51-jarige Pool die was gaan zwemmen bij Oosterhout. Dinsdag verdween een 39-jarige Griek onder water bij Andelst. Zijn lichaam werd een dag later gevonden. En donderdag verdronk een 13-jarige Syrische jongen in Tiel, die daar met vriendjes aan het zwemmen was.



Voorlichting

Ook de nieuwe sterfgevallen raken De Bont. ,,Is het nu dan echt geen tijd voor een algeheel verbod? Ik vind van wel. Ik snap best dat dat geen leuke boodschap is, maar zorg dan als gemeente dat mensen op een andere plek hun vertier kunnen hebben. En werk aan het besef. Geef voorlichting op scholen, informeer de ouders, zodat zij inzien hoe gevaarlijk het is.’’



De Bont blijft zich ondertussen verzetten tegen het zwemmen in grote rivieren. "Ik voel me een beetje Don Quichot, maar waar ik dat kan doen, zal ik het aanhangig blijven maken." Als overheid moet je dan wel zorgen voor alternatieven, vindt de Zaltbommelaar. Want daar ontbreekt het ook in zijn eigen gemeente aan, zo zegt hij.



Niet vergeten

En Hussein? Die is in de tussentijd niet vergeten. ,,Hij was iemand die in Zaltbommel nogal wat betekende voor de jeugd’’, zegt De Bont. Hij gaf bijvoorbeeld dansles aan kinderen. "Hussein had veel krediet bij de bevolking. Het was zijn grote wens om in zijn thuisland Burundi een weeshuis te bouwen. Dat kan hij zelf niet meer. Daarom hebben we een stichting opgericht, de Hussein Foundation, waar ik voorzitter van ben. We gaan binnenkort beginnen met bouwen.’’