Lichaam gevonden in Waal bij Wamel

UPDATE Ook zoektocht naar tweede drenkeling in Waal gestaakt

20 juni ANDELST - Een persoon is dinsdagmiddag zoekgeraakt tijdens het zwemmen in de Waal bij Andelst. Zijn familie zag dat de zwemmer werd meegetrokken door de sterke stroming en sloeg alarm. De brandweer heeft de zoektocht naar de zwemmer even na 19.00 uur gestaakt.