Ook zoektocht naar tweede drenkeling in Waal gestaakt

Beveiligers op scherp bij EO-Jongerendag in Arnhem

8 juni ARNHEM - De 43ste EO-Jongerendag, zaterdag in GelreDome in Arnhem, zal strenger worden beveiligd dan ooit. Mede naar aanleiding van de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester op 22 mei zullen extra maatregelen worden genomen voor de veiligheid van bezoekers.