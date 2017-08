Opruimen afgebrande varkensstallen in Erichem kan acht weken duren

Brand waarbij 20.000 varkens dood gingen, verspreidde zich razendsnel

28 juli ERICHEM - De brand die donderdagavond woedde in de stallen van De Knorhof in het Gelderse Erichem is ontstaan in een stal achter het woonhuis. Dat zegt hoofdofficier van dienst van de brandweer Jan van Amerongen. Door niet geïmpregneerde isolatiepanelen verspreidde de brand zich razendsnel door alle stallen.