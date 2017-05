Politie sluit misdrijf bij gevonden lichaam Kerk-Avezaath uit

Man haalde tassen met 130 kilo cocaïne op: 'Ik dacht dat het goudstaven waren'

9 mei ARNHEM/ BENEDEN-LEEUWEN - Een 27-jarige vermoedelijke drugsrover uit Rotterdam kreeg opdracht goudstaven op te halen in Beneden-Leeuwen, zegt hij in de rechtbank. In de tassen bleek echter ruim 130 kilo cocaïne te zitten.