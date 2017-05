Posbankmoord: advocaat R. wil vrijspraak, advocaat bekennende S. vraagt 8 jaar

R. zweeg na zijn arrestatie begin november 2016. Tegen undercoveragenten zei hij dat hij wel betrokken was bij de moord. De politie had in het geheim een xtc-handel opgezet. R. moest in een loods pillen inpakken en er als bewaker slapen. Hij dacht met keiharde onderwereldfiguren te maken te hebben. De fopboeven stelden een corrupte agent te kennen die bij de zak met het gevonden mutsje Souris' dna konden komen. Deze 'platte pet' zou voor veel geld het dna-spoor kunnen ruïneren R. moest zeggen of hij het wel of niet had gedaan. Als hij Wiegmink niet had neergeschoten, moest hij vertrekken. R. stelt dat hij bang was zijn 75.000 euro mis te lopen. De xtc-handel was een megaklapper voor de drinkende en blowende Brabander. Hij bekende de moord en deed zich voor als een grote crimineel.



Volgens zijn raadsvrouw is R. door de fopboeven veel te veel onder druk gezet en gaven ze hem voortdurend geld zodat hij constant bier en joints kon kopen. De undercoveractie was onrechtmatig en een te zwaar middel.



Het dna-spoor in de ene haar vindt Drummen mager. Bovendien kan het mutsje niet aan het in brand steken van de auto van Wiegmink worden gelinkt. Het mutsje werd vlakbij de auto aangetroffen. Het kan er langer hebben gelegen. Souris R. kwam vaak op de afgelegen bosplek in Erp.