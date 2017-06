Posbankmoord: daders uit Veghel en Boekel moeten familie ook schadevergoeding betalen

De rechtbank Gelderland deed er nog een schepje bovenop omdat ze vindt dat de mannen zich niet schuldig hebben gemaakt aan reguliere doodslag maar aan een gekwalificeerde doodslag. Dat is de juridische benaming voor een doodslag die is gepleegd om een ander strafbaar feit -in dit geval een autodiefstal- mogelijk te maken. De twee mannen schoten op 20 januari 2003 Alex Wiegmink dood, toen die zich verzette tegen de diefstal van zijn op de Posbank geparkeerde auto.

Bekentenis

Nadat Opsporing Verzocht vorig jaar november aandacht schonk aan de heropende moordzaak, liet de in paniek geraakte Boekelaar Frank S. (56) zich door zijn overbuurman naar het politiebureau in Uden rijden, waar hij een volledige bekentenis aflegde. Een arrestatieteam van de politie was op dat moment al onderweg naar Boekel, zo bleek later.

De rechtbank oordeelt dat die -late- bekentenis van S. van belang was voor 'de opheldering van de zaak', zo staat in het vonnis. Het is de reden dat S. een lagere straf krijgt dan zijn 44-jarige Veghelse kompaan. De rechtbank vindt dat de Veghelaar sowieso een hogere straf moet krijgen omdat hij de wapens regelde en het initiatief nam om van tevoren te oefenen met de pistolen. Het duo had de auto van Wiegmink willen gebruiken voor een overval op een auto van meubelzaak Goossens uit Erp.

Respectloos

De rechtbank neemt het de twee mannen bijzonder kwalijk dat ze het lichaam van Wiegmink in diens eigen auto naar de bossen bij Erp vervoerden en de Opel daar in brand staken. De gebruikte pistolen werden daarna in de Zuid-Willemsvaart gegooid. Dat de twee vervolgens bijna veertien jaar bleven zwijgen, toont volgens de rechtbank aan dat ze 'geen enkel respect' hadden voor de treurende nabestaanden. De familie heeft al die tijd 'in een hel geleefd', aldus de rechters. Ook al omdat sommige media driftig speculeerden over de mogelijke toedracht van de moord op de hardlopende schilder uit de Achterhoek.

De familie van Alex Wiegmink liet gistermiddag weten dat ze 'verguld' is met de uitspraak. De daders moeten de nabestaanden ook een schadevergoeding van bijna 180.000 euro betalen.