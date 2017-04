Reuzenpanda's onderweg naar Rhenen

Uitslaande brand legt groot deel winkelcentrum Nijmegen in de as

8:47 NIJMEGEN - Een brand in de voormalige Spar-supermarkt Looijschelder in Nijmegen heeft een groot deel van winkelcentrum Weezenhof in de as gelegd in de nacht van maandag op dinsdag. Behalve de supermarkt is ook een groot aantal kleinere winkels uitgebrand.