Schapen vallen uit rijdende vrachtwagen bij A50, zeker 6 dieren dood

Fey­en­oord-hoo­li­gan (47) slaat pianist op station Nijmegen in het gezicht

23 april NIJMEGEN - Een 47-jarige man uit Rotterdam is zondag opgepakt omdat hij een 23-jarige jongeman vol in zijn gezicht had geslagen op het station in Nijmegen. Dat deed hij terwijl de 23-jarige met twee agenten stond te praten.