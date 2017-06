Schot door hoofd vriendin 'was een ongeluk'

Het incident vindt plaats in de avond van 14 juli 2016. De Groesbeker zit met zijn vriendin in zijn auto, onderweg naar huis. De twee krijgen ruzie, de verdachte - sowieso al in een slecht humeur nadat hij eerder die avond fors geld heeft verloren in het casino - verdenkt zijn vriendin van vreemdgaan.

Eerste hulp

Ter hoogte van de Hatertsteweg escaleert de woordenwisseling. De man grijpt naar een geladen pistool dat in zijn auto ligt en richt dat op zijn vriendin. Het wapen gaat - volgens de Groesbeker per ongeluk - af, waarbij de kogel dwars door het hoofd van het slachtoffer gaat. De man schrikt en rijdt stante pede naar de eerste hulp van het Radboudumc. De vrouw overleeft het voorval ternauwernood.

Quote Ze is nog steeds mijn vriendin, gelukkig. Dan deel je samen lief en leed

Engel

,,Maar dat is te danken aan de kundige artsen ter plekke, een flinke dosis geluk en een goede beschermengel’’, constateerde de officier van justitie in de rechtszaal. ,,In ieder geval absoluut niet aan verdachte. Door een geladen wapen op zijn vriendin te richten, aanvaardde hij de kans dat hij haar zou doden.’’

Blind

Het slachtoffer is als gevolg van de schietpartij zo goed als blind: slechts met één oog heeft ze nog een beperkt zichtvermogen. ,,En dat vind ik verschrikkelijk’’, erkende de Groesbeker gisteren. ,,Ze is nog steeds mijn vriendin, gelukkig. Dan deel je samen lief en leed. De pijn die zij daarvan ondervindt, voel ik ook.’’

Ook zij verklaarde naderhand dat het bewuste pistoolschot een ongeluk was, benadrukte de raadsman van de Groesbeker. ,,Dat blijkt ook wel uit de reactie van mijn cliënt na het voorval. Hij was helemaal in paniek, vroeg iedereen om hulp. Dat doe je niet als je iemand opzettelijk wil doden. Hij wilde alleen maar dreigen.’’