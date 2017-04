Uitslaande brand legt groot deel winkelcentrum Nijmegen in de as

De brand ontstond rond 01.45 uur en is via het dak overgeslagen naar andere winkels. Onder andere een drogisterij, de slager, een kapper en een stomerij zijn daardoor grotendeels afgebrand.



Brand meester

De brandweer was met meerdere tankautospuiten, grootwatertransport en een hoogwerker aanwezig en heeft dinsdagmorgen rond 06.45 uur het sein brand meester gegeven. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid duurt het nablussen nog de hele ochtend. Of het winkelcentrum dinsdag open kan, is niet duidelijk.



De naastgelegen Prins Clausschool is uit de rook gebleven. Brandweerlieden hebben de school veilig verklaard, nadat ze daar binnen hebben gecontroleerd.



Grote schade

De exacte omvang van de schade is nog onbekend, maar duidelijk is dat die zeer groot is. Twee of drie winkels zijn gespaard gebleven, de rest van de zaken kan goeddeels als verloren worden beschouwd.



Er is geen asbest gevonden in het pand. Er bestaat ook geen ontploffingsgevaar meer voor de gasflessen die zijn gevonden in het winkelcentrum, aldus een brandweerwoordvoerder.



Rookwolken

Door de brand waren grote rookwolken tot ver in de omgeving te zien. Uit metingen blijkt dat de concentratie gevaarlijke stoffen in die rook zo laag is, dat er geen gevaar bestaat voor de omgeving. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Of er gewonden zijn gevallen door het vuur, is evenmin bekend.



Asbest en gas

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert buurtbewoners ramen en deuren te sluiten om de rook buiten te houden. Ook wordt geadviseerd op afstand te blijven en de ventilatie uit te schakelen.



Gestopt

De Spar waarin het vuur is ontstaan was op 14 januari van dit jaar voor het laatst open. Uiteindelijk is wegens gebrek aan vooruitzichten besloten te stoppen met het filiaal.