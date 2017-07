Varkenshouder grootste stalbrand ooit is omstreden: 'Hij lapt al jaren alle regels aan zijn laars'

ERICHEM - De eigenaar van de uitgebrande varkensstal in Erichem, waarbij donderdag 20.000 dieren om het leven kwamen , heeft in 2004 in Duitsland een beroepsverbod gekregen vanwege de slechte omstandigheden in zijn megastallen. Ook in Nederland ligt hij al jaren onder vuur vanwege de Knorhof.

,,Hij lapt al jaren alle regels aan z'n laars’’, zegt Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren-fractie in Buren, waar Erichem onder valt. ,,Het is al meer dan 20 jaar heibel. In het begin kocht hij de Knorhof, een oude kippenschuur, en stopte daar varkens in. Zonder vergunning.’’

Omwonenden klaagden in 1998 over gigantische stankoverlast. Een onderzoek en rechtsgang volgde. De boer moest vervolgens het aantal varkens terugbrengen, maar deed dat mondjesmaat. Toen de gemeente Buren dreigde in te grijpen, voerde hij alsnog het benodigde aantal varkens af.

Dode biggen

Een paar jaar later was het in Duitsland ook raak. In maart 2004 deden Duitse rechercheurs een inval bij het bedrijf van de varkenshouder in de deelstaat Saksen-Anhalt. Zij troffen bloedende en dode biggen aan in de stallen. ,,Hij overtrad daar alle regels’’, zegt De Jonge. Het gevolg: de man kreeg een verbod op het houden van varkens en moest zijn bedrijven sluiten of verkopen. ,,Dat zou hier in Nederland ook moeten gelden, voor zulke notoire dierenwelzijnsschenders’’, stelt De Jonge.

Grens opzoeken

Het klopt dat de boer in het begin de grens van het toelaatbare opzocht, zegt Jan Voermans, die als woordvoerder van de varkenshouder optreedt. ,,Maar de afgelopen jaren is alles volgens de regels gegaan.’’ Dat moet ook De Jonge toegeven: ,,Sinds een paar jaar waren de vergunningen van de Knorhof op orde. Toch heb ik keer op keer in de gemeenteraad geprobeerd iets te doen aan de brandveiligheid en het dierenwelzijn. Maar partijen die niets om dieren geven, gingen daar niet in mee. Daar word je dan wel pissig van.’’