Waterschap: 45 kilo dode vis na brand bij De Knorhof

TIEL - Een dag na de brand op De Knorhof is volgens Waterschap Rivierenland 45 kilo dode vis verwijderd uit de sloten rondom het bedrijf. Dat is niet gering, maar ook niet schokkend volgens een woordvoerder. Enkele dagen later zijn nog enkele tientallen dode vissen uit het water gehaald.

Het bluswater is tijdens en na de brand in de megastal opgevangen in sloten die niet rechtstreeks aan het terrein van De Knorhof grenzen. ,,Dat kon omdat de wind de andere kant op stond en het asbest meevoerde", verzekert de woordvoerder. Het opgevangen bluswater is later verdund met vers water en daarna gedoseerd richting de Linge gestroomd.

,,De sloten rond De Knorhof zijn nu afgedamd en dat blijft zolang er wordt gesaneerd ook zo. De uitvoerder saneert ook het water en wij controleren of dat goed gebeurt." Met een peilstok checkt het waterschap of er geen extra water in terechtkomt. Ook worden monsters genomen.

Petitie