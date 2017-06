Aantal zelfmoorden stijgt licht; gemiddeld vijf per dag

Schoon stoken Den Haag Verantwoord gebruik van vuurkorf, terrashaard en barbecue

27 juni Een vuurkorf of terrashaard stoken en barbecueën in de tuin geeft gezelligheid op lange, zomerse dagen. Daar genieten veel mensen van. Echter heeft hebben deze activiteiten ook een keerzijde, het inademen van houtrook is ongezond. Veel inwoners van Den Haag weten dat niet, zo leert een onderzoek onder het Stadspanel. Daarom geven we hier aan hoe we gezondheidsklachten kunnen beperken. Dat hoeft niet zo ingrijpend te zijn: alle beetjes helpen.