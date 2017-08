'Arts is geen almachtige God die alleen beslist'

Komt een man - Bart Chabot (62) - bij de dokter. Hij heeft een gesprek over zijn brughoektumor. Het duurt misschien veertig minuten, maar Chabot heeft niet het gevoel dat de arts aandachtig luistert. ,,Hij had alleen oog voor zijn computerscherm en keek me nauwelijks aan.''



Komt Chabot bij de dokter om te praten over de behandeling. De tumor is groot en zit diep. ,,Hij zei dat ik naar een ander ziekenhuis moest om de tumor operatief te laten verwijderen. Ik ging mezelf verdiepen in de mogelijkheden. Een bevriende neuroloog zei: opereren is behoorlijk ingrijpend en risicovol. Heb je gedacht aan bestraling?''



Zo kwam Chabot in Tilburg waar ze behandelen met Gamma Knife, een bestralingstoestel. ,,De eerste arts adviseerde me dat niet te doen en te opereren, maar ik koos voor bestraling. Godzijdank. De tumor is onder controle. Bij een gebroken been is er één oplossing, maar soms zijn er meerdere behandelmogelijkheden.''