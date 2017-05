Belgen zingen voor goedkopere medicijnen in Hulst

Zo'n vierhonderd Belgen uit Zelzate, Deurne en de omgeving van Brussel verzamelden zich rond tien uur op de Grote Markt en zongen daar het Kiwi-lied. Doel van de actie is dat België in navolging van Nederland ook het Kiwi-model kiest.



De Nieuw-Zeelanders, bijgenaamd Kiwi's waren de eerste die kozen voor een systeem waarbij de farmaceutische industrie tot concurrentie gedwongen wordt doordat ziekenfondsen en winkelketen kiezen voor de goedkoopste aanbieders.



In België heeft de farmaceutische industrie nog een dikke vinger in de pap waardoor de prijzen daar vaak veel hoger liggen. De maagzuurremmer Omazoprole wordt vaak als voorbeeld gegeven. Deze is in Nederland veertien maal goedkoper.