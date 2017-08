Half miljoen onveilige pacemakers teruggeroepen in VS

De angst bestaat dat een kwaadwillende de batterij van de pacemaker snel kan laten leeglopen of het hartritme van een patiënt kan aanpassen. In het ergste geval kan dat de dood van een patiënt betekenen. Volgens een woordvoerder van Abbott zijn echter tot nu toe geen meldingen geweest van 'ongeoorloofde toegang tot een apparaat geïmplanteerd bij een patiënt'. Ook zouden enkele modellen informatie over de patiënt niet goed beveiligen. Het gaat om zes verschillende typen apparaten die eigenlijk bedoeld zijn voor patiënten die last hebben van een te langzame of onregelmatige hartslag. Ook mensen die herstellen van een hartaanval gebruiken zo'n pacemaker.

Goedkeuring

In Europa, het Midden-Oosten en Afrika zijn ongeveer 196.629 onveilige apparaten in omloop. Ook deze apparaten zullen de veiligheidsupdate ontvangen. In Nederland wacht Abbott naar eigen zeggen nog op goedkeuring van de nieuwe firmware. Hoeveel er in Nederland in omloop zijn en hoeveel Nederlandse patiënten gebruik maken van de pacemakers, is onduidelijk.



De hackbare pacemakers hoeven niet uit de lichamen van patiënten te worden gehaald om te worden vervangen, omdat dit te gevaarlijk zou zijn voor de 465.000 mensen die de betreffende apparaten dragen. In plaats daarvan stelt Abbott een update van het programma in de pacemakers beschikbaar die het veiligheidslek dicht.