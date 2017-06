Helft verpleegkundigen dreigt te stoppen door zware werkdruk

Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ruim 750 mensen – waaronder opvallend veel wijkverpleegkundigen – reageerden. 86 procent van hen signaleert structurele personeelstekorten. Ruim één derde ziet vacatures in de eigen organisatie langer dan zes maanden open staan. V&VN vindt de resultaten van de peiling zo alarmerend, dat er uitgebreider onderzoek volgt. V&VN vroeg haar achterban expliciet naar werkdruk en stress in combinatie met de gevolgen van personeelstekorten. Een overgrote meerderheid (85 procent) zegt dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. 53 procent van de respondenten draait wekelijks of maandelijks extra diensten om de roosterproblemen door het gebrek aan mensen op te lossen. De werkdruk levert bij 92 procent van de respondenten stress op tijdens het werk. 79 procent ervaart hierdoor ook privé stress. In de groep die regelmatig extra diensten draait, denkt 52 procent er soms over om te stoppen met hun baan.

Alarmerend

Directeur Sonja Kersten van V&VN: ,,We hebben nu expliciet gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met werkdruk, vacatures en stress, zowel op het werk als privé. Dat levert een alarmerend beeld op van de mate van overbelasting die ze ervaren. Ik schrik vooral van het grote percentage mensen dat overweegt te stoppen.''



Staatssecretaris Van Rijn schreef in april aan de Tweede Kamer dat er tot 2022 70.000 extra mensen nodig zullen zijn, alleen al in de verpleeghuizen. Eind 2016 waren er bijna 25.000 vacatures, met name in de ouderenzorg, zowel in verpleeghuizen als in de wijkverpleging.



Voor V&VN zijn de resultaten van de peiling reden om de impact van personeelstekorten in de zorg verder uit te diepen. De beroepsvereniging dringt al langer aan op betere regionale samenwerking tussen opleidingen en stage-aanbieders om zoveel mogelijk verpleegkundigen op te kunnen leiden. Minstens zo belangrijk is het investeren in de mensen die het werk nu doen. Als de uitstroom van mensen toeneemt bij de nog groeiende tekorten, zijn de problemen niet te overzien, vindt V&VN.