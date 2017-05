Invasie van Belgische 'medicijntoeristen' verwacht in Hulst

Prijzen voor zelfzorgmedicatie (verkrijgbaar zonder doktersrecept) liggen in België vele malen hoger dan in Nederland. Een doosje paracetamol is hier verkrijgbaar voor nog geen euro, over de grens moet hiervoor bijna vijf euro worden neergeteld.



De maagzuurremmer omeprazol gaat in België over de toonbank voor 42 euro, in Nederland kost precies hetzelfde doosje nog geen tientje. Oorzaak van dit prijsverschil ligt in de wijze van aanbesteden. In Nederland is die openbaar en de goedkoopste leverancier mag leveren. Dit is het zogenoemde 'kiwi-model', vernoemd naar de aanbestedingswijze in Nieuw-Zeeland.