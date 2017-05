Nederlanders testen poliovaccin in afgesloten Belgische containers

In 66 containers testen opeenvolgend twee groepen van telkens vijftien proefpersonen een nieuw oraal vaccin tegen kinderverlamming. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van 8.000 tot 10.000 euro. Vierhonderd mensen stelden zich kandidaat, maar slechts een dertigtal mogen deelnemen. De proefpersonen gaan in strikte quarantaine, omdat polio al twintig jaar niet meer voorkomt in België. ,,Maar mocht er een nieuwe uitbraak zijn, dan wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een type 2-vaccin beschikken'', lichtte professor Pierre Van Damme toe.

Geen gevaar

,,Ze lopen geen enkel gevaar, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil niet dat het vaccin bijvoorbeeld via de stoelgang in het milieu terechtkomt'', zei Van Damme eerder al tegen Het Laatste Nieuws. ,,Daarom gebeurt alles in quarantaine. Ze komen enkel in aanraking met onderzoekers, die een beschermingspak dragen.''



De quarantaine betekent niet dat de vrijwilligers in een donkere kamer van twee bij twee moeten leven. Ze hebben elk hun eigen slaapkamer, er is een ontspanningsruimte met tv en computers, een grote keuken en zelfs een fitnesszaaltje.



,,Contact met de buitenwereld via telefoon of internet is ook toegestaan, al mogen ze geen details over het experiment prijsgeven. We proberen er ook echt voor te zorgen dat de vrijwilligers zich niet vervelen. Behalve boeken en videogames voorzien we ook groepsactiviteiten voor wie daar zin in heeft.''



De test vindt plaats in het kader van een groot onderzoek van een internationaal consortium. Dat wordt meegefinancierd door de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates.