Nederlanders spreken zich massaal uit over donorschap

Dick ter Steege (CBS) moet toegeven dat de link tussen de behandeling van het D66-plan en het fors gestegen aantal nee-zeggers ‘heel sterk’ is. ,,Niettemin zijn er ook meer mensen bijgekomen die zeggen dat ze wél donor willen zijn. Maar voor mensen op de wachtlijst was het fijn geweest als de nee-zeggers ook hadden ingestemd.”



Per eind 2016 stonden 1071 zieken op de wachtlijst voor een nieuw orgaan. Het gros (600 mensen) wacht op een nier, maar ook longen en levers zijn hard nodig.



Initiatiefneemster van het plan voor een nieuw donorregistratiesysteem, D66-Kamerlid Pia Dijkstra, laat in een reactie weten: ,,Ons doel is dat van iedereen de eigen keuze bekend is. Ook een nee-registratie geeft duidelijkheid. Daarmee zorgen we ervoor dat nabestaanden op moeilijke momenten niet voor deze zware keuze komen te staan.”