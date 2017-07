Slapen zonder stikken dankzij tongzenuwstimulator

Twaalf patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hebben inmiddels de operatie achter de rug en slapen weer als een roos. Zij behoren tot de circa half miljoen Nederlanders die slaapapneu heeft. Dit is een aandoening waarbij 's nachts de ademhaling meer dan 5 en soms wel 60 keer per uur stokt. Gekmakend voor de patiënt omdat die gebroken opstaat, maar ook voor zijn partner die horendol wordt van het keiharde gesnurk of bang is dat zijn geliefde stikt.



Tot nu toe waren er grofweg twee oplossingen: een mondbeugel of een zuurstofmasker dat sterk lijkt op een uitrusting van een F16-piloot. Beide opties zijn allesbehalve prettig of romantisch, weten apneupatiënten. Er is nu een alternatief: de tongzenuwstimulator. Dat is een implantaat dat onder de tong wordt geplaatst. Zodra de ademhaling dreigt stil te vallen, doordat de tong te ver terugzakt in de keel, krijgt de tongzenuw een licht, pijnloos schokje. Hierdoor wordt de tong automatisch een stukje naar voren geduwd en blijft de luchtweg open. Het implantaat staat in verbinding met een soort pacemaker dat onder het sleutelbeen wordt geplaatst. Een sensor tussen de ribben registreert de ademhaling.