Wetenschappers maken kunstmatige baarmoeder voor premature baby's

Wieg die autoritje nabootst moet baby’s laten doorslapen

9 april Radeloos met je baby de auto in stappen en doelloos rondrijden om hem in slaap te krijgen? Het is niet meer nodig, als het aan Ford ligt. De autofabrikant heeft een wieg ontworpen die net als een auto de geheime combinatie weet om een baby in slaap te laten vallen.