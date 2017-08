Zo kook en bak je vanavond zonder ei

Een toetje hoef je niet over te slaan. Wist je dat je chocoladetaart kunt maken zonder eieren, boter en melk? Dat scheelt meteen een hoop calorieën.



Meng 240 ml lauw water, 50 gram cacaopoeder, 180 gram bloem, 160 gram witte kristalsuiker, 1 lepel bakpoeder, snufje zout, 120 ml zonnebloemolie, 1 lepel vanille-extract en 2 lepels azijn tot je een mooi geheel krijgt. Bak de taart 30 tot 40 minuten in een oven van 190 graden. Even afkoelen voor je de taart afmaakt met een laag glazuur (dat bestaat uit 50 gram chocolade, 65 gram bloemsuiker en 2 eetlepels lauw water).



,,Het is eigenlijk heel makkelijk om zonder eieren te koken en bakken. Er zijn zat andere manieren om je gerecht te laten rijzen. Zo ontdekten slimme veganisten dat een blikje kikkererwten met vocht veel eiwitten bevat. Daar kun je bijvoorbeeld kleine luchtige macarons mee maken”, verklapt Van Velzen. ,,Het is een gewoonte om voor taart of pannenkoeken ei te gebruiken. Je wordt vanzelf steeds creatiever als het om het bedenken van alternatieven gaat.”