Asielzoekerscentrum Prinsenbosch blijft definitief in Gilze, verbouwing gaat door

GILZE - Het Asielzoekerscentrum Prinsenbosch blijft definitief in Gilze. Bovendien gaat de verbouwing definitief door. Dat bleek donderdagavond bij een informatieavond van het centrum voorafgaand aan de commissievergadering Middelen in Gilze en Rijen.

Burgemeester Jan Boelhouwer greep het moment aan om te spreken van 'groot nieuws'. Hij wees op het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) dat landelijk opvangcomplexen moet sluiten vanwege de forse terugloop van asielzoekers. ,,Het is geen automatisme dat Gilze gehandhaafd blijft als opvang." Voor de gemeente is het van belang dat het centrum blijft, omdat ze anders met een groot gebied in de maag zit met tientallen bijzondere woningen waar geen directe bestemming meer voor is. Ook voor de werkgelegenheid betekent het azc veel voor de gemeente.

Goedmakertje

Maar goed. Het bezoek van locatiemanager Carla Wijnhoven en COA-woordvoerder Robert Ploeg was eigenlijk een goedmakertje. De gemeente en omwonenden was in 2014 in een overeenkomst beloofd dat het azc verbouwd zou gaan worden. Tot op de dag van vandaag is geen steen verlegd. Wel waren er telkens geruchten.

,,De communicatie was niet goed en dat gaan we verbeteren", beloofde Ploeg. Er komt weer een nieuwsbrief, een website en op de gemeentelijke informatiepagina kunnen inwoners van de gemeente ook lezen over wat er op het azc gebeurt. ,,En raad en betrokkenen nodigen wij uit voor een rondleiding en kookworkshop", voegde Wijnhoven de daad bij het woord.

Ploeg maakte excuses dat de vorige verbouwingsplannen telkens zijn gesneuveld. ,,Wij hebben ook met regels, ministerie en financiële ruimte te maken." Wat er precies gebeurt is dat de woningen zo verbouwd worden dat ook de zolders gebruikt kunnen worden voor huisvesting.

Noodunits

Daarmee gaat de permanente opvangcapaciteit van 800 naar 1.200 mensen. Voor dat aantal mensen is nu ook al plaats maar dan via noodunits, die tijdelijk zijn geplaatst toen vorig jaar de toestroom explosief toenam. De units verdwijnen straks. Inmiddels zijn er ruim vierhonderd asielzoekers in Gilze.

Behalve deze miljoenen kostende verbouwing bevestigde Ploeg ook de bouw van een aantal kantoren. Door welke dienst die precies gebruikt gaan worden, kon hij nog niet vertellen.