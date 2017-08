AZC Gilze en Rijen na dood Syrische vluchteling: 'Zwemles voor asielzoekers is ondoenlijk'

GILZE EN RIJEN - Zwemles voor asielzoekers is wenselijk, maar ondoenlijk. Zo wordt in Gilze en Rijen gereageerd na de tragische dood van een Syrische vluchteling in een Nederlands buitenbad.

De zwembond KNZB vindt dat asielzoekers zwemles moeten krijgen of op zijn minst gewezen moeten worden op de gevaren. Die worden door veel asielzoekers onderschat, ook omdat ze zien dat de meeste mensen in ons land het wel redden. De voorbije jaren zijn verscheidene asielzoekers overleden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dat de waarschuwingen wel worden gegeven maar dat zwemles een zaak is van ouders of de school waar ook jonge asielzoekers naartoe gaan. Probleem is dat veel gemeenten zwemles hebben afgeschaft, niets meer regelen of subsidiëren.

'Ouders moeten zwemles zelf regelen'

Zo ook in Gilze en Rijen, dat een van de grootste centra voor asielzoekers in dit land heeft. Op centrum Prinsenbos verblijven maximaal 1.200 mensen, momenteel enkele honderden minder. Kinderen gaan op het centrum in Gilze naar een dependance van de openbare basisschool. In zwemles is niet voorzien, meldt een woordvoerder. ,,Dat faciliteren wij sinds een paar jaar voor niemand meer. Ouders moeten dat zelf regelen, bijvoorbeeld in ons gemeentelijke binnenbad Tropical."