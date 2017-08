Buitengebied Gilze en Rijen trekt een lange neus naar KPN

RIJEN - Voor het buitengebied in Gilze en Rijen gaat een wereldwijd web open nu het is aangesloten op glasvezel.

,,Dit had vijf jaar geleden mogen gebeuren'', vindt Rose-Marie Peeters. Twee weken is de in het buitengebied woonachtige Rijense aangesloten op snel internet via glasvezel. Het resultaat van jaren hard werken door een club vrijwilligers die een coöperatie met leden hebben opgezet.

Eindelijk aangesloten

Op tuinbouwbedrijf Peegro aan de Zwartedijk in Rijen straalt Rose-Marie Peeters helemaal. Zowel voor het bedrijf, ze verkopen aardbeien en asperges en in de boerderijwinkel fruit en groente van andere telers, als privé voelt ze zich met het gezin eindelijk aangesloten op de wereld. ,,Internetpagina's die direct openen, ik hoef bij wijze van spreken geen sok meer te breien tot ik de volgende regel zie in ons online boekhoudprogramma.''

De buitenlandse werknemers op het bedrijf kunnen normaal skypen en de drie opgroeiende kinderen... dat spreekt voor zich. ,,We zijn van een koperdraadje met 11 Mbit downloaden en 0,8 Mbit uploaden gegaan naar 300 Mbit voor beide.''

Een keer heeft ze een storing gehad. Dat kan gebeuren, vindt ze en het was snel verholpen. Maar niet fijn, want dan kunnen klanten in de winkel niet pinnen. Ze had graag in 2013 al glasvezel gehad toen KPN dit in de kernen Gilze en Rijen aanlegde. ,,Hulten en Molenschot wilde KPN niet doen, laat staan het buitengebied'', zegt Pieter de Bruijn.

Bijval

Als ict'er en raadslid van Gemeentebelang steunde hij met de fractie het initiatief van vrijwilligers die dan zelf maar iets gingen regelen. En kreeg bijval in de raad. ,,Snel internet verbetert bedrijfsvoering en verhoogt woongenot''', vindt hij.

Peter Wouters van GilzeEnRijenGlas is een trotse voorzitter. ,,Ons ledental is rap naar 1.100 gegaan, het rapst van de vier corporaties die bij Midden-BrabantGlas zijn aangesloten. Daarom zijn we hier begonnen. Inmiddels gaan we naar Chaam.''

Het aantal deelnemers blijft groeien. Bedrijventerrein als Broekakkers en Midden-Brabant Poort in Gilze willen meedoen.

Ook Molenschot doet mee. Daar start het graafwerk in september. Tot eind deze maand kunnen mensen zich hier nog aanmelden. Hulten is nog niet duidelijk. Daar is binnenkort een voorlichtingsavond. Eind dit jaar is in de gemeente Gilze en Rijen, voor wie wil, dan iedereen aangesloten op het snelle internet.

Een beetje ironisch is het wel dat aardbeiplantkweker Peter van der Avoird aan de Rimpelaar in Molenschot nog niet is aangesloten. Hij was als eerste in het buitengebied zelf begonnen. ,,Ik was al ver. Toen de coöperatie begon heb ik me aangesloten. Dit is zo veel mooier voor het hele buitengebied.''

Onvoorstelbaar

De kweker vindt het onvoorstelbaar dat in hartje Nederland internet nog via een koperen draadje gaat. In vier van zijn vijf vestigingen. ,,Op de vijfde hebben we namelijk helemaal niks. Op het hoofdkantoor valt regelmatig de digitale radio uit, zo slap is het. Versturen van foto's naar het buitenland doe ik mobiel.''

Maar goed, niet lang meer. Dat hij nog niet aangesloten is, heeft te maken met wat laatste aanpassingen en dat zijn technische man twee weken op vakantie is. ,,Maar straks gaat de vlag uit.''