FIOD doet inval bij casino's: vrouw (32) uit Rijen aangehouden

HEEZE - Ze gooiden er met plezier hun munten in de gokkasten en noemen speelhal Game Palace aan de Nieuwendijk in Heeze 'gezellig'. Maar de klanten zijn mogelijk ongelofelijk besodemieterd en het slachtoffer van sjoemelsoftware. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vermoedt dat de speelautomaten zo zijn aangepast dat het prijzengeld naar de uitbaters en niet naar de klanten ging.

De gokhal is dinsdag binnenste buiten gekeerd door zeker twintig rechercheurs en medewerkers van de FIOD. Ook het naastgelegen woonhuis van een van de uitbaters aan de Nieuwendijk is grondig doorzocht. De 53-jarige Heezenaar en zijn 32-jarige dochter uit Rijen zijn aangehouden. De FIOD verdenkt hen van onjuiste kansspelbelastingaangiften en het manipuleren van de omzetcijfers. Hierdoor betaalden vader en dochter volgens de Belastingdienst mogelijk 650.000 euro te weinig belasting.

In Castricum is de andere speelhal van de man doorzocht en in Rijen een woning, vermoedelijk van zijn dochter. Tijdens de doorzoekingen, die een groot deel van de dag duurden, zijn digitale en papieren administratie, gegevensdragers, fruitautomaten en roulettetafels met in totaal 38 speelplaatsen in beslag genomen.

Dagopbrengst

De Belastingdienst kreeg het gevoel dat iets niet in de haak was bij het bedrijf omdat uit de belastingaangifte bleek dat de gemiddelde dagopbrengst per speelautomaat lager lag dan het landelijk gemiddelde.

Personeel weet uren na de inval nog van niets. Een medewerkster van de speelhal parkeert deze dinsdagmiddag haar autootje en wandelt in haar giletje met daarop het Game Palace-logo richting de zaak. Een FIOD-rechercheur vangt haar op. ,,Werken zal vandaag niet lukken", zegt ze tegen de verbaasde vrouw. ,,Het is geen moord of doodslag of zo", zegt ze geruststellend. ,,Iets fiscaals."

De klanten die de speelhal willen bezoeken, worden door rechercheurs tegengehouden en weggestuurd. ,,Jammer", zegt een jongen die met een vriend een gokje wilde wagen. Ze komen er geregeld. Het is geen donker gokhol, maar 'gezellig' zeggen meerdere bezoekers. ,,Een relaxte plek met aardige mensen." Het was op dat moment nog niet bekend dat de FIOD vermoedt dat de zo positief gestemde klanten flink zijn besodemieterd met 'listig' gemanipuleerde gokkasten. Dit soort software is aangetroffen tijdens onderzoeken in Duitsland en Oostenrijk.