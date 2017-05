Flinke crash op A58 bij Gilze; auto vliegt meerdere malen over de kop

Energieneutrale huizen speciaal voor starters in Rijen

9 mei RIJEN - ,,De duurzaamheid is een fijne bijzaak", zeggen Tim Nagtzaam en Nicky van der Straaten. Zij horen bij de starters die de eerste rij huizen aan de Belle van Zuylenstraat in Rijen zullen betrekken. Dinsdag was het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.