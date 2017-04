Gemeente Gilze-Rijen sluit eigen woning vanwege drugsoverlast

Vrijwilligers station Gilze-Rijen in het zonnetje gezet door NS, ProRail en gemeente

7 april GILZE-RIJEN - De wachtruimte op station Gilze-Rijen is, dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers, een aangename plek voor de reiziger. Je kunt er schuilen, je mail checken dankzij Wi-Fi, of snel even naar het toilet. ,,Dit is nog eens prettig wachten” zegt een reiziger.