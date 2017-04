Graffiti in speelbos Gilze: 'Wie doet nou zoiets?'

In het Speelbos Gilze is op diverse plekken graffiti gespoten. De stichting heeft aangifte gedaan bij de politie.

Angelique van Lankveld deed donderdag tegen de avond de ontdekking in het speelbos. "Wanneer het is gebeurd weten we niet, waarschijnlijk eerder deze week".

De stichting van het Speelbos is verbolgen over de actie. "Waarschijnlijk gaat het om kwajongens, maar dan nog. Ze hebben geen idee wat ze hiermee aanrichten. Ik vind het nog het ergste voor de kinderen die lekker komen spelen. Die worden hiermee geconfronteerd, terwijl dat helemaal niet zou moeten zijn. Bovendien hebben de vrijwilligers hier ook nog eens extra werk mee om alles weer te verwijderen."

Houtsnijwerk

Op drie plaatsen is de graffiti aangebracht, waaronder op het grote beeld in het bos, een kabouter uit hout gesneden. "Het vervelende is dat het op plaatsen zit waar het zeer moeilijk te verwijderen is", zegt Van Lankveld. "We zijn nu aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen doen."

Het is niet de eerste keer dat het speelbos wordt geconfronteerd met vandalisme. Eerder was het ook raak bij het infohuisje aan het begin van het bos. "'We willen niet dat het straks nog erger wordt", zegt Van Lankveld. "Nu zijn de vernielingen al in het bos gedaan. Wat is de volgende stap? Dat de speeltoestellen worden vernield?"

Dader