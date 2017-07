Jan Boelhouwer wil burgemeester blijven

De termijn van Jan Boelhouwer (PvdA) eindigt formeel in oktober 2018. Dat zou betekenen dat de vertrouwenscommissie in januari/februari aan de slag zou moeten. Dat is ongelukkig omdat in maart de gemeenteraadsverkiezingen zijn. De commissaris van de Koning wil de herbenoeming met de huidige raad regelen. De aanbeveling moet 1 november 2017 bij de commissaris binnen zijn.

Dr. Jan Boelhouwer is sinds oktober 2012 burgemeester in Gilze en Rijen, nadat hij vanaf december 2010 driekwart jaar als vervanger had opgetreden in deze gemeente. Daarvoor was hij onder meer universitair hoofddocent, gedeputeerde en lid van de Tweede Kamer. Boelhouwer heeft zich landelijk geprofileerd als strijder tegen ondermijnende drugshandel in zijn gemeente en de rest van Brabant.