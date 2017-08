Man rijdt met 51 jaar oude Volvo in sloot Hulten

Overlast vliegbasis kan stuk minder: Bavel wil dat heli's hoger gaan vliegen

18 augustus BAVEL / GILZE EN RIJEN - Geluidoverlast en rattle-noise kan sterk worden verminderd door helikopters, met name Chinooks, van de vliegbasis Gilze-Rijen verticaal te laten landen. Dat brengt de Dorpsraad Bavel in bij de volgende vergadering over het Luchthavenbesluit eind september.