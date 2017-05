N631 tussen Rijen en Oosterhout dicht na ongeval met motorrijder en fietser

Burgemeester sluit drugspand Rijen

15:04 RIJEN - Een woning aan de Pastoor Gillisstraat in Rijen waar maandag drugs werd aangetroffen, is woensdag per direct voor drie maanden gesloten op last van burgemeester Jan Boelhouwer. Na de politie-inval en de arrestatie van de bewoner afgelopen maandag, bleef het onrustig rondom het pand.