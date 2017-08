Overlast vliegbasis kan stuk minder: Bavel wil dat heli's hoger gaan vliegen

BAVEL / GILZE EN RIJEN - Geluidoverlast en rattle-noise kan sterk worden verminderd door helikopters, met name Chinooks, van de vliegbasis Gilze-Rijen verticaal te laten landen. Dat brengt de Dorpsraad Bavel in bij de volgende vergadering over het Luchthavenbesluit eind september.

Vertegenwoordiger namens Bavel Frans Saeijs en voorzitter van Dorpsraad Bavel Toine van Es maken duidelijk dat Bavel, net als andere gemeenten, geen zin hebben in uitbreiding van de geluidszones. Daar is mogelijk sprake van omdat specifiek voor helikopters optredende trillingen, rattle-noise, meegeteld worden bij de vaststelling van nieuwe geluidszones. Hiervoor wordt een plus geteld van 6 decibel. Wat het gevolg is en wat er tegen te doen komt allemaal te staan in de milieueffectrapportage, die Defensie na de zomer presenteert.

Den MER is de opmaat naar het Luchthavenbesluit, waarin alle vliegmogelijkheden en -beperkingen en de gevolgen voor de verre omgeving vastgelegd gaan worden. In een toelichting zegt Toine van Es niets te zien in uitbreiding van de geluidzones. ,,Veel meer mensen krijgen dan met overlast te maken, de kosten voor isolatie van huizen zal veel hoger zijn en woningeigenaren krijgen te maken met waardedalingen.''

In hun 'discussiestuk'voor de vergadering van 27 september in het gemeentehuis van Gilze en Rijen verwijzen Saeijs en Van Es naar een handboek over vliegtuiggeluid. ,,Het komt er op neer dat helikopters ervoor gemaakt zijn om ook verticaal te kunnen landen. Het geluidniveau neemt met 6 decibel af bij verdubbeling van de afstand tot de waarnemer. Met name de Chinooks, die de meeste overlast veroorzaken, zouden op grote hoogte moeten aan- en wegvliegen.''